正午前の名古屋市内です。朝から日差しを観測していますが、この時間は雲が広がっています。気温は32.2℃、湿度は54％で、厳しい暑さが続いています。 【写真を見る】日曜日は名古屋・岐阜で39℃予想 来週も暑さに注意・警戒を 愛知･岐阜･三重の天気予報（8/29 昼） きょうは午後も晴れて日差しの強まる所が多いでしょう。日傘や帽子などで紫外線対策をしてお出かけください。三重県は湿った空気が流れ込みやすく、夕方にかけて