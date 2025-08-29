スケートボードの利用を目的に立ち入ることが禁止されているJR浜松駅前の広場で8月26日、警察が取り締まりを行いました。 【動画】スケートボードの利用、立ち入り禁止のJR浜松駅前の広場で警察が取り締まり 指導やチラシ配布も 警察による取り締まりは、浜松市の条例で、スケートボードの利用を目的とした立ち入りが禁止されているJR浜松駅近くのソラモで行われました。 警察によりますと