人気漫画を実写映画化、妖しくも美しい街“九龍”を舞台に繰り広げられるミステリアスなラブロマンス「九龍ジェネリックロマンス」。九龍城砦の不動産屋で働く鯨井令子を演じる吉岡里帆さん、令子が恋する先輩社員・工藤発を演じる水上恒司さんにインタビュー。【動画】吉岡里帆×水上恒司 実写映画「九龍ジェネリックロマンス」人気漫画を実写化――週刊ヤングジャンプ（集英社）で連載中の人気漫画が原作ですが、原作を読まれて