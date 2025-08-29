スズムシを受け取る親子連れ＝川崎市中原区の常楽寺愛好家が育てたスズムシを配る恒例の「かわさき鈴虫祭り」が、川崎市中原区宮内の常楽寺で開かれ、７千匹以上が配られた。残暑厳しくセミが鳴く境内には、「秋の虫」を求める家族連れやお年寄りらで長蛇の列ができた。区内の愛好家でつくる新城鈴虫愛好会の主催。無料頒布会は、初代会長で歯科医師の故加藤吉次さんらが奉仕活動として始め、４４回目を迎えた。開始の午前１