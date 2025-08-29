■これまでのあらすじ子どもの頃から周りを振り回してきたありさだったが、実は育った環境が原因だったようで…。祖母は母が娘しか産まなかったことを責め、母を追い詰めていた。自分の存在が否定されてつらいはずなのに、ありさは母が祖母に怒られないようにするため必死に良い子になろうとするのだった。その後、大学生の時に母を置いて家を出たありさ。しかし、社会人になった今も母の夢を見て「見捨ててごめんなさい」と泣きな