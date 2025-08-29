8月29日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。元日銀審議委員でPwCコンサルティング、チーフエコノミストの片岡剛士氏と、ガソリン税の暫定税率廃止について意見を交わした。 寺島アナ「自民党や立憲民主党など与野党6党はきのう、ガソリン税の暫定税率廃止に向けた実務者協議を国会内で