今日29日は、関東〜九州でぐんぐん気温が上昇しており、昨日28日よりも最高気温が35℃以上の猛暑日となる所が増えるでしょう。東京都心も最高気温35℃の予想で、猛暑日が復活しそうです。一方、北海道では気温の上がり方が鈍く、最高気温は25℃前後の所が多いでしょう。今日29日は関東〜九州で猛暑日地点が増加今日29日は、関東から九州では、強烈な日差しの照り付けている所が多く、厳しい残暑となっています。午前11時30分までの