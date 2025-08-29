インフィニティの新しいフラッグシップSUVである新型QX80（写真：平野 陽）【写真を見る】日本では販売していない日産車、インフィニティのフラッグシップSUV「QX80」の内外装（20枚）日本での発売も噂される日産自動車（以下、日産）の大型SUV「パトロール」。アメリカでは「アルマーダ」として展開されているが、じつは兄弟車と呼べるモデルが、もうひとつ存在する。それがインフィニティのフラッグシップSUVである「QX80」だ。