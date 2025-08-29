【モデルプレス＝2025/08/29】日向坂46の五期生・大野愛実が、9月1日発売の雑誌『bis』秋号（光文社）に初登場する。【写真】日向坂46メンバー、ノースリーブで素肌輝く◆大野愛実「bis」初登場今号では、日向坂46の新メンバーとして加入した五期生の大野が初登場。とにかく日向坂46が好きだったという大野は、東京都出身の18歳。初の五期生曲『ジャーマンアイリス』のセンターを務める。今回、『bis』賞に選ばれて出演となったが