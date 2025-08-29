千葉市でけさ、乗用車が歩道に突っ込み変圧器が壊れる事故があり、一時約4000世帯が停電した。午前5時半ごろ千葉市中央区の路上で、「車が住宅に衝突した」と乗用車の運転手から110番通報があった。警察によると、乗用車が歩道に突っ込み変圧器を倒したうえ、住宅に衝突した。事故当時、周辺に歩行者はおらず、ケガ人はいなかった。変圧器が壊れたことにより、千葉市中央区では一時約4000世帯が停電した。警察が詳しい事故原因を調