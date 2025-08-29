神戸市のマンションで24歳の女性が殺害された事件で、逮捕された男が東京から神戸に来たのは狙う女性を探すためだった可能性があることが29日、分かった。谷本将志容疑者（35）は20日、神戸市中央区のマンションのエレベーターで片山恵さん（24）をナイフで複数回刺して、殺害した疑いがもたれている。谷本容疑者は殺意を否認し、片山さんについて「全く知らない女性」と供述しているという。捜査関係者によると、東京に住む谷本容