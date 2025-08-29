ドラえもんのバースデー（2112年9月3日）を盛大にお祝いするべく、9月6日（土）に放送される『ドラえもん 誕生日スペシャル』。今年の誕生日スペシャルの舞台は、誰もが憧れる“映画の世界”。ドラえもんたちが映画のヒーロー＆ヒロインとなって壮大な大冒険を繰り広げるエピソード「天空城の秘宝！〜Legend of the True Hero〜」が放送される。（C）藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ＡＤＫすでに声優・津田健次郎の特別