横浜聡子監督・脚本による「海辺へ行く道」（８月２９日公開）は、とびきり魅力的な夏の群像劇だ。舞台は、「アーティストの移住を積極的に歓迎します」という看板を掲げる海辺の街。夏休みを謳歌(おうか)する少年少女と、一筋縄ではいかない大人たちとの接近遭遇をひょうひょうと描きながら、ちっぽけなようでいて底知れない、人間といういきものの生命力を浮かび上がらせていく。（編集委員恩田泰子）漫画家・三好銀による