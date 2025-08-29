俳優の佐藤健（36）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。打ち上げ時のオフショットを公開した。【写真あり】見つめないで…自然体で色気“ダダ漏れ”の佐藤健佐藤は「レコーディング打ち上げ」と書き出し、カメラに目線を向けるモノクロの写真やスタッフと楽しそうにお酒を楽しむオフショットを公開した。この投稿には「カウンター席で隣で飲みたい」「細いくせに腕の筋肉たっぷりなの何なん…」「こっちが直視出来な