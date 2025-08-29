日経平均株価は、一時200円を超えて値下がりしました。29日の東京株式市場は当面の利益を確定するための売り注文が優勢となりました。円相場での円高ドル安の進行を受け、輸出関連株の値下がりも目立ちました。29日の東京株式市場の日経平均株価、午前の終値は、28日に比べ、185円82銭安い、4万2642円97銭、TOPIX(東証株価指数)は、3073.95でした。