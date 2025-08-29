俳優の今田美桜が27日、ヒロインを演じる連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。妹役の河合優実 、原菜乃華とのほほ笑ましい“3姉妹”オフショットが公開された。【写真】「かわいっ」「ホント仲良し」“朝田3姉妹”の笑顔あふれるオフショット本作のモデルは、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢。生き