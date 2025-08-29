東京午前のドル円は小動き。１４７．１１円付近まで強含む場面はあったが、月末とあって積極的な売買は限られている。今月の米ロ首脳会談でウクライナ和平ムードが高まったにも関わらず、ウクライナとロシアの交戦が激化していることについてトランプ米大統領が声明を発表する予定となっていることも動意を限定している。米ホワイトハウスによると声明は現地時間の２８日中に公表されるようだが、今のところ伝わっていない