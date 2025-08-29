２９日前引けの日経平均株価は前日比１８５円８２銭安の４万２６４２円９７銭。前場のプライム市場の売買高概算は９億４２７万株、売買代金概算は２兆４０８億円。値上がり銘柄数は６１１、値下がり銘柄数は９３３、変わらずは７４銘柄だった。 日経平均株価は下落。前日の米株式市場では、ＮＹダウは７１ドル高と上昇し最高値を更新した。米経済指標が堅調だったことなどが好感された。ただ、東京市場では、日経平均株価が