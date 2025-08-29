29日未明、浜松市中央区で住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が発見されました。警察や消防によりますと、29日午前2時半過ぎ、浜松市中央区新橋町で「建物が燃えている避難状況がわからない」などと消防に通報がありました。この火事で木造平屋建ての住宅が全焼し、火はおよそ1時間半後に消し止められました。焼け跡からは性別と身元の分からない2人の遺体が発見されたということです。火事の後、この家に住む60代