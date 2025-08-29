徳島・板野町で27日から山林火災が発生し延焼が続いているため、県の災害派遣の要請を受けて自衛隊などが消火活動にあたっています。火事は板野町の藍染山の中腹で延焼していて、地上からの消火が難しいため徳島県は28日夜、自衛隊に災害派遣を要請しました。県によりますとこれまでに少なくとも2.8haが焼けていますが、人や建物への被害は今のところ確認されていません。鎮圧のめどは立っておらず、現場では29日朝から自衛隊など