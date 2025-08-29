2025Ç¯¤Î²Æ¤â¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤¬ºòÇ¯¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡ÖºÇ¸å¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹½Ð±é¡×¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤âµ­²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï»²²Ã¼Ô¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÎÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£¿¿²Æ¤ÎÂÀÍÛ¤Î²¼¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¸÷·Ê¤Ï²Æ¥Õ¥§¥¹¤Î¾ÝÄ§¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡È²Æ¥Õ¥§¥¹¡É¤¬ÆüËÜ¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡©¸·¤·¤¤ÌÔ½ë¤Ç³«ºÅ»þ´üÊÑ¹¹¤¬Áê