俳優の小沢真珠（48）が29日、自身のインスタグラムを更新。11歳の誕生日を迎えた長女の写真を公開した。【写真】「すっかり大きくなりましたね」小沢真珠が公開した11歳長女のバースデーショット小沢は「昨日は上の娘の11歳のお誕生日でした」と報告。「今年も手料理でお祝いしました」と彩り豊かな手料理と、「11」の形をした大きな風船を持ちうれしそうにポーズを決める長女の姿を披露した。投稿ではハッシュタグで「#長