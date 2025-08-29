音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”碧棺左馬刻の描き下ろしイラストが公開された。11月11日の左馬刻の誕生日を記念して、オフィシャルファンクラブ「HYPSTER」会員限定商品として、キャラクターをイメージしたバースデーグッズ第2弾が販売。商品にポストカードとして付属する。【画像】映画再上映で新ビジュアルに大集結したヒプマ