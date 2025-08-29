公設秘書の給与をだまし取った疑いがあるとして、東京地検特捜部が日本維新の会の石井章参議院議員の関係先を家宅捜索した事件で、複数の人物の名前を使って数年間にわたり、給与をだまし取った疑いがあり、総額がおよそ800万円にのぼるとみられることがわかりました。石井章議員をめぐっては、勤務実態がない人物を公設秘書として届け出て、国から給与をだまし取った疑いで、東京地検特捜部が今週、議員会館事務所や茨城県取手市