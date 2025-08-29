アーティスティックローラースケートの世界大会に出場する選手らが、8月28日に四国放送を訪れ、大会での活躍を誓いました。四国放送を訪れたのは、徳島市のコンドーローラースケートクラブの監督と選手たちです。アーティスティックローラースケートは、フィギュアスケートのように曲に合わせて演技を行い、技と芸術性を競います。コンドー