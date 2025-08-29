アイドルグループ・日向坂46の大野愛実が、9月1日発売のファッション雑誌『bis』秋号（光文社）に登場する。インタビューとQ＆Aで、大野の素顔に迫る。【写真】表紙は”美しすぎる”筒井あやめ日向坂46の新メンバーとして加入した、注目の五期生・大野が『bis』に初登場。とにかく日向坂46が好きだったという大野は、東京都出身の18歳。初の五期生曲「ジャーマンアイリス」のセンターを務める。今回、bis賞に選ばれて出演と