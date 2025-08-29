NHKマイルCに続き、24日に始動戦のキーンランドカップを制したパンジャタワー（牡3＝橋口、父タワーオブロンドン）は予定通りオーストラリアに遠征し、約5億円の1着賞金を懸けたゴールデンイーグル（11月1日、ランドウィック芝1500メートル、北半球産3歳＆南半球産4歳限定）に参戦する。29日、橋口師は「9月26日からチャンピオンヒルズ（滋賀県大津市）で検疫に入ります」と遠征を見据えた。