【無縁怪奇録 いんがほどき】 8月29日 発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 竹書房は、「無縁怪奇録 いんがほどき」を本日8月29日に発売する。価格は1,650円。 本書は、怪談・マンガ・考察が合わさった書籍。斉砂波人氏の怪奇取材録を、漫画家・綿貫芳子氏と怪談作家の吉田悠軌氏・高田公太氏がそれぞれの視点で読み解き、れぞれの解釈で紡いだ恐怖譚30篇が収録される。 【編