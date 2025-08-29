人気の高い高級ヘアケア家電だが、効果が分からず購入に踏み切れない方も多いだろう。そんななかパナソニックは、レンタルサービスのレンティオで「ストレートアイロン ナノケア EH-HN50」を展開中だという。貸し出しを始めた理由を伺ってみよう。パナソニックが「ストレートアイロン ナノケア EH-HN50」でレンティオサーベイを活用した理由とは?○■使ってみなければ効果を実感できない高級ヘアケア家電2005年に誕生し、今年20周