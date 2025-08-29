キタニタツヤが、SNSを中心に人気を集める「教育番組」とのコラボ映像『タマといっしょ』をYouTubeにて公開した。同映像は、8月29日から31日まで実施される企画『YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation』にて公開されたもので、事前にキタニタツヤは全日程に出演すること、テーマは“教育”であることだけが発表されていたが、詳細は明かされていなかった。【動画】キタニタツヤがSNSで人気の「教育番組」とコラ