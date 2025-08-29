2025年8月25日、九派新聞は中国の鉄道列車内でビュッフェ形式の食事サービスが提供されてコストパフォーマンスの高さから注目を集めたと報じた。記事は、吉林省長春市から陝西省西安市を結ぶ在来線のK128/125号で現在、ビュッフェサービスを提供していると紹介。この列車は長春を1日目の午後2時前に出発し西安に2日目の午後8時半に到着するという所要時間30時間の長距離路線で、途中瀋陽（北）や天津、鄭州など24駅を経由すると伝