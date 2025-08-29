まさかの敗戦だった。マンチェスター・ユナイテッドは現地８月27日、カラバオカップの２回戦で４部のグリムズビーと対戦。２−２の末に迎えたPK戦は２巡目までもつれ込み、結局、11−12で敗れた。格下相手に衝撃の失態。指揮を執るルベン・アモリム監督は多方面から糾弾され、またSNS上では嘲笑の的になったという。イギリスメディア『THE Sun』によると、ユナイテッドのサポーターから「アモリムは解任されるべきだ」との