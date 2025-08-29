ソニー・ミュージックアーティスツ（ＳＭＡ）お笑い部門所属若手芸人で、一番面白い芸人を決める大会「第１９回ＳＭＡホープ大賞〜決勝〜」が１２月３１日、東京・ヒューリックホール東京で開催されることが決まった。この大会は、ＳＭＡ所属の若手芸人の中から決勝に勝ち上がった１５組によって争われる。年末恒例となった同大会には、ＳＭＡに所属する錦鯉、ハリウッドザコシショウ、ＡＭＥＭＩＹＡ、アキラ１００％、コウ