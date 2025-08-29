ジェームズ・キャメロン監督による「アバター」シリーズ第3弾『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の公開を記念して、シリーズ1作目の『アバター』を9月26日より、2作目の『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』を10月3日より、各作品1週間限定で3Dスクリーンにて劇場上映を実施することが決定。詳細は公式HPで後日公開予定だ。併せて、過去2作品の壮大な物語を振り返る特別映像も解禁された（一部、『アバター』『ウェ