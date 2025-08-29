東京や山梨県で開かれたジュエリー展でネックレスなどを盗んだとして、モンゴル人の男が逮捕されました。警視庁によりますとモンゴル国籍のバター・ムンフゾリグ容疑者は27日、東京ビッグサイトで行われたジュエリー展でネックレス2本、販売価格およそ145万円を盗んだ疑いや、ことし4月にも山梨県のジュエリー展で、ペンダント16本販売価格500万円ほどを盗んだ疑いがもたれています。バター容疑者は、ジュエリー展の開催に合わせて