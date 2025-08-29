NHK連続テレビ小説『あんぱん』第110話で描かれるのは、柳井嵩（北村匠海）のモデル・やなせたかしにとって初の絵本作品、さらには初のアニメ映画として高く評価されることとなる『やさしいライオン』。後の『アンパンマン』にも繋がる、嵩にとって重要な一作だ。 参考：『あんぱん』にも重要作として登場？やなせたかしの知られざる名作『やさしいライオン』 のぶ（今田美桜）と嵩は仕事部屋を兼ねたマンションへと引っ越