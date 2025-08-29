アサヒグループジャパンは8月25日開催の「エンタテインメントコンピューティング2025」にて、「風味・食感の再現と栄養素のパーソナライズ技術」と「香りの調合による多様な飲料体験の創出技術」を発表した。パーソナルな「おいしさ」を提供する技術(イメージ)この技術は、明治大学総合数理学部宮下芳明研究室との共同研究により開発された。アサヒグループの素材・設計技術と、宮下研究室の味覚メディア技術を融合し、個人に最適