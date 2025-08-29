スーパーマーケットの「ウオロク」と飲料メーカーの「サントリーグループ」が、売り上げの一部を赤い羽根共同募金に寄付しました。 ウオロクとサントリーグループは、対象商品1点につき1円を赤い羽根共同募金に寄付する『募金百貨店プロジェクト』を毎年実施しています。14回目の今回は、過去最高の約120万円を寄付。生活困窮世帯や障害者就労施設の支援などに役立てら