アサヒグループジャパンは9月下旬まで、関東圏の一部の歯科医院で、pHバランスウォーター「MODOSH(モドッシュ)pHバランスウォーター」のテスト販売を実施している。MODOSH(モドッシュ)pHバランスウォーター同商品は、pH9.0の弱アルカリ性飲料。食事や飲み物で酸性に傾いた口をリフレッシュする。シトラスフレーバーの爽やかな味わいが特徴で、無糖・無果汁のため日常使いが可能。食後や外出時、スポーツなどさまざまなシーンで活用