フィギュアスケート女子で１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（２３）＝ロシア＝が２８日、自身のインスタグラムに衝撃の写真を投稿した。サングラス、黒のチューブトップ、毛皮にデニムの超ミニスカート姿の奇抜な姿のショットを公開。コメント欄やＳＮＳなどでは「鳥肌もの」、「すんごい脚」、「どうしちゃったの？」、「なんて美しい」、「枠にはまらない」、「どうしたらそんなに美しくなれるの」、「スタイルい