28日夜、広島県尾道市の国道で、歩いていた54歳の女性が、同僚が運転するタクシーにはねられ死亡しました。事故があったのは、広島県尾道市高須町の国道2号です。警察によると28日午後10時半ごろ、南に向かっていたタクシーが、前を歩いていた女性をはねました。女性はタクシー運転手の小川知子さん（54）で、搬送先の病院で死亡しました。タクシーを運転していたのは、小川さんと同じ会社に勤務する同僚