東海地方はきょうも各地で猛烈な暑さが続く見込みで、愛知県と三重県には熱中症警戒アラートがでています。 【写真を見る】名古屋･岐阜で“15日連続の猛暑日”になる見込み… 週末も危険な暑さが続く予想 名古屋市内は朝から晴れて気温が上昇し、午前8時半ごろに30℃に達しています。予想最高気温は名古屋と三重県伊賀市で36℃、岐阜で35℃と各地で猛暑日になり、名古屋と岐阜は15日連続の猛暑日となる見込みです。 愛知