マッチングアプリで知り合った男性に架空のトラブルをうたい、現金700万円をだまし取ったなどとして都立高校教師の女が逮捕されました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、都立大江戸高校の教師・大平なる美容疑者（30）で、今年3月、50代の知人男性に対し、「仕事上のトラブルで民事訴訟を起こされて和解金が必要になった」とうその和解調書の写しを見せ、現金700万円をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人