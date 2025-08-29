きのう午後、山形県酒田市で横断歩道を渡っていた中学３年生の女子生徒が軽乗用車にはねられる事故がありました。 【画像】事故現場 この事故で女子生徒が意識不明の重体となりましたが、今も意識が戻っていないということです。 警察や消防によりますときのう午後３時前、酒田市亀ヶ崎の交差点で、中学３年生の女子生徒が軽乗用車にはねられました。 事故の衝撃で、女子生徒は１０数メートル先に飛ばされ、頭などを打ち