パナソニックは、IHジャー炊飯器「ビストロ SR-X910D」など2モデルを2025年9月上旬に発売する。古米も「ビストロ匠技AI」が炊き方を調整従来のセンサーに加え「リアルタイム赤外線センサー」を新搭載。約9600通りの中から最適な火加減と圧力加減を自動で調整して炊飯する「ビストロ匠技AI」の精度が向上した。従来モデルからさらにコメの状態に合わせた「Wおどり炊き」の火力と圧力の制御が可能になり、さらに甘みを引き出して炊き