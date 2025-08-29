クマが市街地に現れた場合の「緊急銃猟」が９月１日から始まります。北海道猟友会は、市町村からの出動や発砲の要請を拒否してもよいとする通知を、８月２９日昼にも道内各支部に郵送する方針です。９月１日に施行される「改正鳥獣保護管理法」では、市街地にクマが出た場合、住民の安全確保などの条件を満たせば、市町村長はハンターに「緊急銃猟」を委託できます。国は発砲による損害について、市町村や国家賠償法による補