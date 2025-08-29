29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比120円安の4万2700円と大幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値4万2642.97円に対しては57.03円高。出来高は1万8521枚となっている。 TOPIX先物期近は3076ポイントと前日比15ポイント安、現物終値比2.05ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42700