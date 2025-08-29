上越市の高田城址公園で、遊歩道に設置された2体のブロンズ像が盗まれていることがわかりました。警察が窃盗事件として捜査しています。 ■星野隼人UXカメラマン 「こちらは高田城址公園にあるブロンズ像です。隣を見てみますと、本体部分が無くなり台座だけが残されている状態です。」 上越市によりますと、28日午前8時30分頃、上越市立歴史博物館の職員が遊歩道に設置されたブロンズ像が台座から切り取られて無くなってい