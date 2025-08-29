昨年６月に行われたライブイベントの劇場版「ＪＡＺＺＮＯＴＯＮＬＹＪＡＺＺ」（９月１９日全国公開）のドルビーアトモス限定先行上映と初日舞台あいさつが来月１２日に行われることが２９日、発表された。昨年６月、一夜限りで開催された「ＪＡＺＺＮＯＴＯＮＬＹＪＡＺＺ」を映画化。同ライブには、天才ドラマーの石若駿をはじめ、アイナ・ジ・エンド、上原ひろみ、大橋トリオら豪華アーティストが集結し、セッ