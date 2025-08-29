ウサギの島として知られる広島県竹原市の大久野島で、「訪問税」の導入を検討していることが分かりました。広島県竹原市の大久野島は500匹以上の野生のウサギが生息し、去年は約19万5000人の観光客が訪れました。一方、島では、放置されたエサなどゴミの問題や、ウサギと人の距離が近いことによる安全面での課題が発生。これを受け竹原市は、環境整備などを目的に、島を訪れる人から徴収する「訪問税」の導入について、検討を進め